الشرطة تُعيد طالبا بالقاهرة اختطفه عامل بعد مساومة أسرته على 3 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة اختطاف طالب بمنطقة منشأة ناصر ومساومة أهليته على دفع 3 ملايين جنيه، وإعادة المختطف لأهليته سالماً.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين "مالك محل مأكولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية" بغياب نجله "طالب، 12 سنة" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقى اتصالاً هاتفياً وأخبره المتصل خلاله باختطاف نجله، وساومه لدفع مبلغ "3 مليون جنيه" نظير إطلاق سراحه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل بمطعم طرف المُبلغ، 32 سنة، من محافظة قنا".

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بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخصان-مقيمان بمحافظة المنوفية، وأضاف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المُبلغ لكونه عامل بالمطعم ملكه خطط لاختطاف نجله ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المشار إليه، وفى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة "تاكسي" وتوجها لمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية واستعان بأحد المتهمين لاصطحابهما بالدراجة البخارية ملكه واحتجازه بمسكن أحدهم، وقام أحد المتهمين بالاتصال بالمُبلغ من الهاتف ومساومته على دفع المبلغ المشار إليه مقابل إطلاق سراحه المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهمين الثاني والثالث وأمكن ضبطهما بمسكن الأخير وبصحبتهما المجني عليه، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وشريحة الهاتف المحمول المستخدمة في المساومة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.