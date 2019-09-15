محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعلنت الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات في تونس أن اجمالي نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي بدأت اليوم الأحد، وصلت 1,6 بالمائة، في الساعة التاسعة صباحا أي ساعة بعد انطلاق عمليات الاقتراع.
نقلت صحيفة الشروق التونسية عن حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن أعلى نسبة مشاركة كانت في ولاية قبلي وبلغت 7,99 بالمائة فيما سجلت ولاية المنستنير ادنى نسبة مشاركة في حدود 0,16 بالمائة.
واشار عضو الهيئة، انيس الجربوعي، إلى أن حوالي 105 الاف ناخب ادلوا باصواتهم خلال اقل من ساعة من فتح مكاتب الاقتراع وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا على مستوى الاقبال.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات تونس: نسبة الاقبال الاجمالي على الاقتراع بلغت 1,6 % الساعة 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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