رفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة من أحياء ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

رفعت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، 350 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة تراكمات القمامة ومخلفات البناء، بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.

وقال اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن الحملة جرى تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن رفع 350 طن من القمامة والمخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقل المخلفات والقمامة إلى الظهير الصحراوي، من أجل الحفاظ على نظافة الطريق العام وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشداً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.