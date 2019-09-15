العراق : نرفض استخدام أراضينا للعدوان على جيراننا الأشقاء

نفى مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام الأراضي العراقية؛ لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء - الذي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - الالتزام الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، موضحا أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور.

وكانت وزارة الداخلية الذي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - الالتزام الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، موضحا أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور.وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أمس /السبت/ السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.

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