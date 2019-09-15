روسيا تقدم 3 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى حلب السورية

قال المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا دينيس شاتاليو، إن مسئولين بالمركز قاموا بإرسال أكثر من 3 أطنان من الغذاء والملابس إلى مخيم (معرة أم الحوش) في محافظة حلب السورية.



وأضاف شاتاليو- بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد- "أن المخيم الذي يقع شمال مدينة حلب، قد تعرض للتدمير الشديد جراء النزاع

المسلح.. لقد قمنا بإيصال 500 عبوة مغلفة من الغذاء و500 قطعة من الملابس تزيد عن 3 أطنان، حيث تحتوي كل عبوة على دقيق وأرز وسكر وشاي وحليب مكثف".



وأوضح أن مسئولي مركز المصالحة تعهدوا بالقيام بعمل إنساني آخر في المخيم في المستقبل القريب، ومن ضمنها إرسال مسعفين

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عسكريين.ووفقًا للمسؤولين المحليين، فهناك حوالي 35 ألف شخص يعيشون في مخيم (معرة أم الحوش)، وفي الوقت الحالي لا توجد إمدادات للمياه في المخيم ولا يحصل سكانها على الغذاء أو المساعدات الطبية.



وكان المركز قد ذكر، في وقت سابق، أن الأطباء العسكريين الروس قاموا بتقديم مساعدات طبية لأكثر من 106 آلاف من السكان السوريين.



يُذكر أنه تم إنشاء أربع مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا بموجب اتفاق توصلت إليه الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.



