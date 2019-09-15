رئاسة الجمهورية التونسية تنعى أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

نعت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان اليوم الأحد، أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، "شاذلية فرحات"، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متقدمة بخالص تعازيها لأسرتها.
كان حافظ قايد السبسي أعلن نبأ وفاة والدته
يذكر أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل، إلا أنه تقرر إجراؤها اليوم؛ إثر وفاة السبسي، وذلك من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور.
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