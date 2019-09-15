الرئيس المؤقت: الانتخاب حق وواجب على كل تونسي

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر أن الانتخاب حق وواجب على كل تونسي، وفقًا للبند الثاني من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وإعلاء كلمة

القانون.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الناصر عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الأحد حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.وجدد الناصر دعوته للتونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه بالتوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشددا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعما للثقة في المستقبل، وسيؤكد للعالم بأسره مضي تونس قدما في ترسيخ مسارها الديمقراطي.