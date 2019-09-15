لبنان يدين الاعتداء على منشأتي نفط لشركة "أرامكو" السعودية

أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة (أرامكو) في المملكة العربية السعودية، ورأى فيه تصعيدا خطيرا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الحريري- في تصريح اليوم الأحد: "إن هذا العدوان يترتب عليه مسئوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في
وأضاف: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن؛ لدرء المخاطر التي تهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".
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