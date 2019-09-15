روسيا: نراقب تحركات سفينة عسكرية أمريكية في البحر الأسود

بدأت هيئة الأركان العامة الروسية بمراقبة تحركات سفينة "يوما" العسكرية الأمريكية بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء أمس السبت.
قال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع - في بيان له اليوم "الأحد"، أوردته قناة "روسيا اليوم"
جدير بالذكر أن "يوما" سفينة نقل عسكرية سريعة تضم سفنًا متعددة الأغراض غير قتالية، تتمثل مهامها في نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية، بشكل سريع، كما تستخدم للتموين وتنفيذ العمليات الإنسانية.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.
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