الجزائر.. الكشف عن أعضاء السّلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر كريم يونس، اليوم الأحد عن أسماء أعضاء السّلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

وقال يونس، في تصريحات صحفية اليوم، إن القائمة ضمت عدداً من الكفاءات المهنية، مشيراً إلى أنه من بين أعضاء السّلطة كوادر عليا في الدّولة والجامعات وفي قطاع العدالة والمحاماة.

وأنهى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف، حسب بيان صّادر عن رئاسة الجمهورية.

ووقّع بن صالح على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه يوم الخميس الماضي، بعدما اقترحه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

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وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا إلى استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر الجاري تحسّباً لإجراء الانتخابات الرّئاسية قبل نهاية السّنة الجارية.

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وكلّف الرئيس الجزائري المؤقت هيئة الحوار والوساطة بمهمة اختيار رئيس السّلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات وتسمية أعضائها.