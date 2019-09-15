بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس.. وعشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال

أقام مستوطنون فجر اليوم، بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرقي بلدة السواحره الشرقية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عدداً من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وبراميل مياه وأشياء أخرى على الجبل المذكور عند الرابعة من فجر اليوم.

من جهة أخرى أصيب 46 مواطناً فلسطينياً فجر اليوم بينهم طفلة خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس.

اقرأ أيضاً... إسرائيل ترد بـ300 مستوطنة على هجوم "دوليف"

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جيش الاحتلال استهدف سيارة عائلية بداخلها 6 أشخاص أصيبوا بالاختناق وتم إخلاؤهم وتقديم العلاج الميداني لهم، فيما ذكرت مصادر طبية أن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها إلى مركز طبي في أبو ديس قبل أن يتم تحويلها لمستشفى هداسا لاستكمال العلاج.