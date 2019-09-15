كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: تحويل مبنى صحيفة معارضة إلى ملحق لدار قضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير لموقع صحيفة "زمان التركية"، أن السلطات في مدينة اسطنبول تستعد إلى تحويل مقر صحيفة "زمان" التركية إلى مبنى ملحق بدار القضاء، بعد مرور قرابة 4 سنوات على الإغلاق القسري.

وقال التقرير، إن مقر الصحيفة في منطقة "يني بوسنا" بمدينة إسطنبول، سيتم تحويله إلى مبنى ملحق بدار قضاء بكركوي.

وأرسلت نيابة بكركوي رسائل نصية إلى العاملين بشأن هذا الأمر، حيث ذكرت أنه تم تخصيص مبنى صحيفة زمان السابقة في منطقة يني بوسنا بحي بهشالي أفلار لاستخدامه كملحق لدار قضاء بكركوي بشكل مؤقت، مشيرة إلى بدء أعمال تحويل وتسليم المبنى.

وتم الاستقرار على مبنى مقر صحيفة زمان، التي تم تعيين وصاة عليها في الرابع من مارس (آذار) 2016، أي قبل الانقلاب الفاشل بأربعة أشهر، ومن ثم أحيل إلى صندوق تأمين ودائع الادخار، ليكون المبنى الذي ظلت دار قضاء بكركوي تبحث عنه لفترة طويلة ليصبح ملحقاً لها.

قالت وسائل إعلام تركية أمس السبت، أن تركيا أمرت بالقبض على 223 من الأفراد العسكريين العاملين في جميع أنحاء البلاد وفي ولاية شمال قبرص الانفصالية بسبب صلات مشتبه بها بشبكة تتهمها أنقرة بتنظيم محاولة انقلاب في عام 2016.

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قالت قناة تي.تي هابر الحكومية أن السلطات تبحث عن المشتبه بهم في 49 مقاطعة في تركيا وشمال قبرص.

وقال أن 100 من الذين يواجهون الاعتقال هم من الجيش، بينما 41 من القوات الجوية و32 من القوات البحرية.

وتلقي أنقرة باللوم على رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة "فتح الله جولن" في تدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016. لكنه نفى أي تورط له.

منذ محاولة الانقلاب، تم سجن أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة وحوالي 150000 من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم قد تم فصلهم أو تعليقهم من وظائفهم.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا نطاق الحملة، قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل كذريعة لقمع المعارضة.

وستنتقل بعض الوحدات إلى المبنى فور الانتهاء من البنية التحتية للمبنى، حيث تبين أنه خلال الفترة تم إنشاء العديد من الغرف الجاهزة في ممرات دار قضاء بكركوي غير أنها لن تلبي الاحتياجات بمفردها.