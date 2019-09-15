كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اكتمال تسليم بطارية ثانية من أنظمة الدفاع الروسية S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن تسليم بطارية ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 قد اكتمل اعتبارًا من اليوم الأحد، وأن الأنظمة ستصبح نشطة في أبريل 2020.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن تسليم بطارية S-400 الثانية إلى أنقرة قد اكتمل. مضيفة، أن الجهود المبذولة لتركيب الأنظمة وتدريب الأفراد الذين سيستخدمونها مستمرة، وأنها تخطط لتفعيل أنظمة الدفاع الروسية S-400 في أبريل 2020.

وصرح وزير الخارجية التركي،مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التركية يوم أمس السبت، بأنه سيتم تفعيل أنظمة الدفاع الروسية S-400 على الرغم من التحذيرات الأمريكية المتكررة.

وقال "جاويش أوغلو": "أخبرونا (المسؤولون الأمريكيون) ألا نقوم بتنشيطهم ويمكننا حل هذه المشكلة، لكننا أخبرناهم أننا لم نشتري هذه الأنظمة كدعم"، مضيفًا، أن تركيا ستكون مفتوحة لشراء أنظمة رايثيون باتريوت الأمريكية كذلك.

في مقابلة يوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوكالة "رويترز"، إنه سيناقش شراء صواريخ باتريوت الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر، مضيفًا، أن تعهده الشخصي مع رئيس الولايات المتحدة يمكن أن تتغلب على الأزمة التي تسببت بها أنظمة الدفاع الروسية S-400.

وكانت أنقرة وواشنطن على خلاف بشأن شراء تركيا لأنظمة S-400 ، التي تقول الولايات المتحدة إنها غير متوافقة مع دفاعات الناتو وتشكل تهديدًا للطائرات المقاتلة من طراز لوكهيد مارتن من طراز F-35 "الشبح".

وتم تسليم الأجزاء الأولية من النظام إلى أنقرة في يوليو على الرغم من التحذيرات من احتمال فرض عقوبات أمريكية على عملية الشراء. كما طردت الولايات المتحدة تركيا من برنامج F-35 ، لكن أنقرة رفضت هذه التحذيرات حتى الآن.

ورغم أن واشنطن لم تعلن بعد ما إذا كانت ستفرض عقوبات على أنقرة، فقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاطفه مع تركيا. ولم يستبعد العقوبات بالكامل.

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يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن إدارة "ترامب" تدرس فرض عقوبات تتعلق بشراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية S-400، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات.

يعد النزاع حول أنظمة الدفاع الروسية S-400 أحد القضايا العديدة التي توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا والتي تشمل الصراع المستمر في سوريا، من بين أمور أخرى.

جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع التركية، أوضحت، يوم الثلاثاء 27 أغسطس، أن روسيا بدأت تسليم البطارية الثانية لنظام الدفاع الصاروخي S-400 الذي أدى إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وتسلمت تركيا أول بطارية للنظام الروسي الصنع الشهر الماضي، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفها في الناتو.

وتقول واشنطن، إن النظام الروسي لا يتوافق مع حلف الناتو ويشكل تهديدًا لبرنامج الطائرات الحربية F-35 بقيادة الولايات المتحدة. وعلقت مشاركة تركيا في برنامج F-35 وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نُشر على موقع تويتر على الإنترنت إن الشحنة استؤنفت اليوم حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.

وكانت قد ظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر عام 2016. وفي سبتمبر عام 2017 أكد الجانب الروسي واقع توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آنذاك أن نشر "إس-400" في الأراضي التركية سيبدأ في أكتوبر عام 2019.