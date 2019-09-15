كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ألماني: الغرب يسعى لإبعاد روسيا عن سوق الغاز في تقاليد الحرب التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إن قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بتوسيع وصول شركة غازبروم إلى منشآت شركة أوبال الألمانية قد أتاح للشركة الروسية إمكانية نقل ما يصل إلى 10.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر OPAL، الذي يتلقى الغاز من خط أنابيب نورد ستريم الموحد من فيبورغ الروسي إلى غرايفسفالد الألمانية.

قال النائب الألماني ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية الروسية، روبي شلوند، من حزب البديل من أجل ألمانيا، إن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتقليص وصول شركة غازبروم الروسية إلى طاقة خط أنابيب OPAL قرار سياسي بطبيعته، وبالتالي يسعى الغرب إلى طرد روسيا جزئيًا من السوق تمشيًا مع تقاليد الحرب التجارية وتشويه سمعتها كمورد للغاز.

وأضاف "قال شلوند": "الحكم، بالطبع، سياسي. إنهم يحاولون طرد روسيا من السوق، جزئياً على الأقل، وتشويه سمعة روسيا تمشيًا مع تقاليد الحرب التجارية. في الوقت نفسه، هناك نية، من خلال خفض كميات النقل العابر بشكل مصطنع، لزيادة سعر الغاز الروسي من أجل جعل الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أكثر تنافسية".

وتابع: "بدلاً من العدالة والمساواة في السوق الليبرالية، فإن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي سيؤدي بالتأكيد إلى تشويه السوق وارتفاع تكلفة الطاقة للشركاء الأوروبيين".

ووفقًا للسياسي، ستحتاج ألمانيا إلى شحنات غاز إضافية من محطة نورد ستريم في حالة الشتاء البارد، باعتبارها "مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة خلال فترة الشتاء، سيؤدي إلى تقلبات كبيرة في إمدادات الطاقة".

وقال: "نحتاج إلى شحنات غاز ثابتة من روسيا من أجل سلامة سكاننا وعمل محركنا الاقتصادي في ألمانيا".

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وكرر "شلوند"، أيضًا، دعم حزب البديل من أجل ألمانيا لمشروع خط أنابيب الغاز، نورد ستريم 2، والذي من المقرر أن يمر إما عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة في الدنمارك وفنلندا وألمانيا وروسيا والسويد.

ومنعت شركة أوبال الألمانية المختصة بتشغيل خطوط أنابيب الغاز، لشركة "غازبروم" الروسية من ضخ الغاز من محطة "التيار الشمالي" عبر طرق نقل تابعة لها، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

ودخلت القيود حيز التنفيذ في 14 سبتمبر في الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، بحسب ما نقلته وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

وحسب مرسوم الوكالة، لن تتمكن شركة "OPAL Gastransport" بعد الآن من بيع أدوات نقل إضافية لأخذ عينات الغاز واستخراجها، وكذلك نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز هذا. وأوضحت الوكالة أن الشركة الروسية "لديها طرق نقل ونقاط تسليم بديلة".

في 9 سبتمبر، نقضت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 الذي وسّع وصول شركة غازبروم إلى منشآت شركة "أوبال" باعتباره انتهاكًا لمبدأ تضامن الطاقة. تعهدت اللجنة بتحليل هذا القرار بعناية. يجب على شركة غازبروم تقليل عبور الغاز عبر خط أنابيب OPAL إلى 50 بالمائة من الطاقة، وفقًا لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الأخير.

السبب الرسمي للتقييد هو الرغبة في تسهيل وصول موردين مستقلين إلى أوبال، على الرغم من عدم وجود المتقدمين لاستخدامه بعد. ومع ذلك، لم يخف الجانب البولندي أن الغرض الحقيقي من الدعوى هو الرغبة في الحفاظ على عبور الغاز الروسي عن طريق أوكرانيا. كما ترك لشركة غازبروم الحق في شغل نصف أوبال فقط، أي ضخ ما لا يزيد عن 12.8 مليار متر مكعب في السنة، وهذا لا يكفي لتنفيذ العقود.