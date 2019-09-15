كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الأميرالية، اليوم الأحد، بالقرب من مقر جيش التحرير الشعبي الصيني في المدينة التي تحكمها الصين.

وصرح الناشط المؤيد للديمقراطية فى هونج كونج جوشوا وونج يوم السبت، بأنه يسعى للحصول على دعم المشرعين الأمريكيين لمطالب زملائه المحتجين الذين قادوا مظاهرات استمرت عدة أشهر فى الشوارع، بما فى ذلك الدعوة لإجراء انتخابات حرة.

وتحدث "وونج"، إلى وكالة "رويترز" في نيويورك، قبل زيارة مقررة لواشنطن، و"حركة المظلة" المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج في العام 2014. ومعظم الاحتجاجات الأخيرة، التي بدأت بشأن مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها أصبحت مطالب بمزيد من الديمقراطية والاستقلال عن الصين القارية، ومزيد من القيادة.

وقال "وونج" عن رحلته إلى واشنطن: "نأمل ... للحصول على دعم من الحزبين"، مضيفًا، أن على المشرعين الأمريكيين أن يطلبوا إدراج بند خاص بحقوق الإنسان في المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وردد آلاف المتظاهرين شعارات وساروا في منطقة التسوق في وسط مدينة هونج كونج اليوم الأحد في تحد لحظر الشرطة، حيث أغلقت المتاجر أبوابها وسط مخاوف من تجدد العنف في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي مزقتها أشهر من الاحتجاجات.

امتد حشد مختلط من المتظاهرين المتشددين يرتدون الأقنعة، إلى جانب العائلات التي لديها أطفال، إلى طرق منطقة التسوق في خليج كوزواي. ولوح بعضهم بالأعلام الأمريكية والبريطانية، بينما حمل آخرون ملصقات تكرر دعواتهم لإجراء اصلاحات ديمقراطية.

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رفضت الشرطة طلبًا من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لتنظيم المسيرة، لكن لم يردع هذا المتظاهرين، كما كان الحال طوال الصيف. عطلت المسيرة حركة المرور وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها، بما في ذلك متجر سوغو.

مع اقتراب الحشد من مقر الشرطة في مكان قريببـ هونج كونج، رفعت الشرطة علمًا لتحذيرهم بأنهم كانوا يشاركون في تجمع غير قانوني، لكن تجاهل المتظاهرين الشعارات واستمروا في المشي.

اندلعت الاحتجاجات في يونيو بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين اعتبره الكثيرون مثالًا على زيادة تدخل الصين وتقليص الحريات والحقوق في هونغ كونغ، والتي لا يُمنح الكثير منها إلى الصين القارية.

وعدت الحكومة هذا الشهر بسحب مشروع القانون، الذي كان سيسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن وسع المحتجين مطالبهم لتشمل انتخابات مباشرة لقادة المدينة ومساءلة الشرطة.

كانت هناك اشتباكات متزايدة بين المتظاهرين وشرطة هونغ كونغ، التي اتهمها المتظاهرون بارتكاب انتهاكات. تم اعتقال أكثر من 1300 شخص منذ يونيو.

دمرت الاضطرابات اقتصاد هونج كونج، الذي كان يعاني بالفعل من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويُنظر إليه أيضًا على أنه إحراج للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبل احتفالات العيد الوطني في الأول من أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لوح مئات المحتجين بالأعلام البريطانية، وهتفوا "المملكة المتحدة.. أنقذوا هونج كونج" خارج القنصلية البريطانية بينما كثفوا دعواتهم للحصول على دعم دولي لحملتهم.