كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: رئيس الوزراء يشيد بسكان ماركا لتنفيذ اتفاق المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى، الشكر للمجتمعات التي تعيش في مدينة ماركا القديمة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وترأست الحكومة الفيدرالية العملية في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للفظائع بين ميليشيات قبلية متحاربة في المدينة الساحلية.

ومن خلال حديثه أثناء زيارته للمدينة ، شكر حسن خيرى السكان على دعمهم للوحدة والحفاظ على السلام والأمن منذ التوصل إلى الاتفاق.

وحث رئيس مجلس الدولة السكان المحليين على العمل عن كثب مع مختلف الأجهزة الأمنية ومضاعفة علاقاتهم الوثيقة في ضمان الأمن.

وتعهد بتقديم التمويل من الحكومة الفيدرالية لتعزيز الرياضة في المدينة.

وبرفقة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتا غارين ، اختتم رئيس الوزراء زيارته التي استمرت أسبوعًا في الولاية وعاد إلى العاصمة مقديشو.

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ودعا خيرى، الذي أعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له ، الإدارة المحلية في المدينة إلى تقديم قائمة من القضايا الملحة للمجتمع.

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي مقابلة عبر الهاتف ، قال أحد المتظاهرين إن سكان كيسمايو يحتجون على قرار الحكومة الأخيرة بحظر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وندد المتظاهرون بتدخلات قطر وتنظيم الحمدين في الانتخابات المحلية داخل إقليم جوبالاند الفيدرالي.

وأُجريت ثلاثة انتخابات مختلفة في كيسمايو يوم الخميس ، وكان 74 نائبا قد أدلوا بأصواتهم لصالح 4 مرشحين أعربوا عن رغبتهم في أن يكون ذلك صحيحًا بالنسبة لأعلى مقعد في الولاية.

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية سابقًا أنها لن تعترف بظهور هذه العملية بأنفسهم قائلين إن النتيجة لن تكون متوافقة تمامًا مع الإجراءات الموضوعة لقانون انتخابات جوبالاند.