كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا تعمل سرا للقبض على المجرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظرًا لأن زيادة توفر تقنية التعرف على الوجه قد أثارت مخاوف بشأن إمكانية استخدامها لانتهاك الخصوصية والمراقبة، فإن صعود المساعدين الصوتيين يزيد من الحاجة إلى حماية عالية للبيانات.

وتعمل الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة سرًا على إنشاء قاعدة بيانات للتسجيلات الصوتية لتسهيل اعتقال المجرمين، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا ميل"، اليوم الأحد.

وحسب الصحيفة، يتم تطوير مكتبة الصوت بحيث يمكن التعرف على المشتبه بهم من خلال "بصمة الصوت" الفريدة الخاصة بهم، مع التسجيلات التي تم التقاطها في مسرح الجريمة أو عن طريق المراقبة السرية ومقارنة مع العينات الموجودة في الملف.

وكما ورد، يشبه النظام تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل التي يتم استخدامها بالفعل للقبض على المجرمين.

ووفقًا للتقرير، حتى البيانات المستمدة من موطن مكبرات الصوت الذكية مثل الأمازون أليكسا قد يتم استخدامها للتحقق من أنماط الكلام ضد أولئك المجرمين المعروفين.

ووفقًا للمعلومات، فإن وكالات إنفاذ القانون تقوم بالفعل بتجنيد موظفي الاستخبارات بهدوء لمخطط تحليلات الصوت.

وظهرت التفاصيل المتعلقة بمشروع التحليل الصوتي السري لأول مرة من خلال إعلان عن وظيفة كان يقوم بتعيين ضابط مخابرات يعمل بمقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة للعمل على المخطط في مقر وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا في مدينة فوكسهول بجنوب لندن.

وسيسمح نظام تحليلات الصوت بإنشاء مكتبة من المطبوعات الصوتية. إن التكنولوجيا الأساسية متأصلة في الحياة اليومية (أليكسا، سيري،.. إلخ) للجمهور".

وسيتم تكليف الضابط بصياغة الطلبات للقيام بنشاط سري وغيره بغرض جمع المعلومات الاستخباراتية وإنشاء منتجات لأغراض إثباتية أو استخبارية أو لإبلاغ عملية اتخاذ القرارات التشغيلية أو التكتيكية أو الاستراتيجية".

مخاوف الخصوصية المتزايدة

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كما هو الحال مع تقنية التعرف على الوجه، تخشى مجموعات الخصوصية والحريات المدنية من أن المشروع الأخير الذي يتضمن نظام تحليل صوت، قد يبني "مكتبة أخرى تملكها الدولة" دون "قواعد واضحة".

وقال سيلكى كارلو، مدير مجموعة الحريات المدنية Big Brother Watch لصحيفة "ذا ميل"، اليوم الأحد: "إننا نشعر بالقلق إزاء الإنشاء السري لمكتبة حكومية أخرى تضم بصمات الأشخاص. هذا يثير أسئلة جادة وعاجلة يجب على وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا الإجابة عليها".

وأضاف مسؤول المجموعة: "تفتقر تحليلات الصوت إلى أساس قانوني مقنع أو أساس الأدلة أو أي إشراف في المملكة المتحدة".

يقتبس المنشور من متحدث باسم وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا، قوله الليلة الماضية، إن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، مضيفًا: "تتم إدارة جميع أعمال التطوير أيضًا بالاقتران مع الهيئات التنظيمية المناسبة والشركاء المكلفين بإنفاذ القانون للنظر في الإشراف على تحليلات الصوت المطلوبة لضمان أن يكون أي عمل أخلاقيًا ومتوافقًا قانونًا ومقبولًا للجمهور".

وقال أعضاء الفريق الاستشاري لحكومة المملكة المتحدة، إن الاعتبارات الأخلاقية كانت مماثلة لتلك المحيطة بالاعتراف بالوجه، مع ملاحظة أن هناك "أبحاث تتعلق بالرأي العام بشأن التقاط الصوت يجب القيام بها".

وكما ورد، كان هناك قلق متزايد بشأن استخدام الشرطة للتعرف على الوجه لمسح الحشود من أجل استهداف مجرمين معروفين.

وبحسب التقرير، لكن إلى جانب ظهور المساعدين الصوتيين، من برنامج Siri وبرنامج Google Assistant إلى برنامج Facebook Portal وبرنامج Amazon Alexa، يشعر المستهلكون بالقلق من أن المساعدين الصوتيين يتنصتون عليهم، كما يشعرون أنهم مقيدون بشكل افتراضي.

ووفق المعلومات، يتم تخزين هذه التسجيلات في تطبيق الجهاز إلى جانب معلومات أخرى من حسابات Google أو Amazon.

على الرغم من أنها ميزة هامة لعملية التعلم الآلي للمساعدين الصوتيين، إلا أن المستهلكين يشعرون بالقلق من أن هذه التكنولوجيا تمثل مصدر قلق للخصوصية بدلاً من كونها مجرد أداة للتحسين.

وكمثال على التداعيات المحتملة لمثل هذه الممارسات، ظهر العام الماضي أن HM Revenue & Customs قامت بتخزين خمسة ملايين "بصمة صوت" أصلية لدافعي الضرائب دون طلب موافقتهم واضطر إلى حذف قاعدة البيانات الضخمة.