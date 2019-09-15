كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: لا أرفض فكرة تعيين وزراء عرب في الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه "لا يستبعد" إمكانية تعيين مسؤولين عرب في مناصب وزارية في حكومته حال فوز حزبه "الليكود" بانتخابات الكنيست المقبلة.

وذكر نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار اليوم الأحد، قبل يومين من الانتخابات، أنه "لا يرفض فكرة تعيين وزراء عرب"، مشددا في الوقت نفسه على رفضه منح حقائب وزارية إلى رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، وزعيم ومؤسس "الحركة العربية للتغيير"، أحمد الطيبي، وهما من قادة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زعيمي تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي (المنافس الرئيسي لـ"الليكود" في الانتخابات)، بيني غانتس ويائير لبيد، سيمنحان هذين المسؤولين العربيين حقائب في حكومتهما إذا تسلما مقاليد الحكم.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب فضيحة اندلعت قبل أيام حول رسالة نشرتها حملة نتنياهو الانتخابية على حسابه في "فيسبوك"، وهي تخاطب الناخبين الإسرائيليين بالقول: "العرب يريدون تدميرنا جميعا".

وجهت الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في "فيسبوك"، رسالة إلى الناخبين تنص على أن "العرب يريدون القضاء علينا جميعا"، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة كل من يزور صفحة نتنياهو الناخبين على دعم حزبه "الليكود" في انتخابات الكنيست المقبلة، محذرا من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.

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وتنص الرسالة على أن "حكومة علمانية يسارية ضعيفة (قد تتمخض عنها الانتخابات المقبلة) تعتمد على العرب الذين يريدون القضاء علينا جميعا: النساء والأطفال والرجال، وستمكّن من ظهور إيران نووية ستقضي علينا".

ودعت الرسالة كل من يقرأها إلى أن يصبح "مبعوثا لرئيس الوزراء" ويقنع ثلاثة أصدقاء أو ذويه بدعم "الليكود" في الانتخابات المقبلة.

وسرعان ما حاولت حملة نتنياهو نأي رئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة رئيس الحكومة، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

وانتقد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة بشدة هذه الرسالة، واصفا نتنياهو بأنه "مجنون بلا خطوط حمراء"، ولجأ إلى إدارة "فيسبوك" مطالبا إياها بوقف ما اعتبره "تحريضا عنصريا وخطيرا ضد السكان العرب".

يشعل تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضم قلب الضفة الغربية حال فوزه في إعادة الانتخابات الأسبوع المقبل، الشرق الأوسط ويقضي على أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة.

وأدان الزعماء العرب بغضب، تصريحات نتنياهو أمس الثلاثاء، محذرين المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن هذه الخطوة ستكون "مدمرة" لآفاق حل الدولتين.