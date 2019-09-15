بعد صدمة كأس العرش.. الرجاء يستهدف إظهار شخصيته أمام النصر الليبي

يخوض فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأحد، مباراة ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمام مضيفه النصر الليبي، على أرضية ملعب “بيتروسبورت”، بالعاصمة المصرية، القاهرة.
الرجاء العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام أربع سنوات، يسعى جاهدا إلى العودة بنتيجة إيجابية ضد الفريق الليبي، تجعله يضع القدم الأولى، في دور المجموعات، قبل خوض لقاء الإياب، بعد أسبوعين بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأشار الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النسور الخضر، أن فريقه سيعمل على تحقيق نتيجة جيدة أمام منافسه النصر، معتبرا أن هدف الرجاء هو بلوغ دور المجموعات، وأن كل مكونات الفريق الأخضر متحمسة من أجل تحقيق ذلك.
ويسعى بطل كأس السوبر الإفريقي، إلى تجاوز نكسة كأس العرش المفاجئة، عندما سقط على أرضه وبين جماهيره، أمام نضهة الزمامرة، الصاعد حديثا إلى البطولة الاحترافية، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليغادر الكأس الفضية من سدس عشر النهائي.
وبعد خروجه من مسابقة الكأس، بات الرجاء يلعب على ثلاث واجهات، وهي دوري أبطال إفريقيا، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي سيواجه في دورها 32 فريق هلال القدس الفلسطيني، ناهيك عن لعبه على واجهة البطولة الاحترافية.
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