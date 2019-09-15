جريمة قتل عبد البدوي: 54 طعنة سكين من الصديق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد حسين أبو زيد (25 عاما)، من سكان مدينة اللد نسبت إليه التورط بجريمة قتل صديقه عبد الوهاب إدريس البدوي (26 عاما) في جريمة طعن بالسكين في المدينة بتاريخ 10.07.2019.
ويستدل من لائحة الاتهام أن علاقة صداقة جمعت المتهم والضحية، وأن المتهم طعن صديقه ما أسفر عن قتله.
وجاء في لائحة الاتهام أنه بتاريخ 10.07.2019 وصل المتهم إلى منزل المرحوم وجلسا برفقة شخصين آخرين، وعند الساعة 5:00 جلس المتهم والضحية لوحدهما لأسباب غير معروفة، وعندها قام المتهم بطعن صديقه بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسمه قاصدا قتله، حاول حينها الضحية الدفاع عن نفسه وهرب للمطبخ، لكن المتهم استمر باللحاق به وطعنه حتى تضرج بالدماء كليا ولفظ أنفاسه الأخيرة. ولم يكتف المتهم بذلك واستمر بطعن القتيل 5 طعنات في ظهره، وبهذا يكون قد طعنه 54 طعنة في أجزاء مختلفة من جسمه".
وذُكر أيضا أن "المتهم سرق بعض من ممتلكات المرحوم لإبعاد الشبهات عنه ومن ثم أزال نظام كاميرات المراقبة، وفرّ هاربا من المنزل، وتم اعتقاله بتاريخ 24.07.2019 حيث عثرت الشرطة عليه في قرية الجيب بالضفة الغربية".
يذكر أنه جرى تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
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