شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن التعاون بين الحوثيين وعناصر حزب الله والإيرانيين والان مع التفاصيل

تجتمع مليشيا الحوثي وعناصر حزب الله أنهما يدينان بالولاء لإيران ويعدان من أذرعهما في المنطقة العربية.

ويقول مراقبون إن هناك تنسيق وتعاون بين حزب الله اللبناني والمليشيا الحوثية وتحتاج المليشيا الحوثية لخبرات الحزب في حرب العصابات وتهريب الأسلحة وإعادة تركيب المفكّك منها باعتباره أكثر الأذرع الإيرانية قوّة وتحظى عناصره بدورات تكوين في عدّة اختصاصات عسكرية بإيران على يد الحرس الثوري.

ووفق مصادر صحيفة فإن حزب الله والحوثي يشتركان في استخدام أسلحة ومعدّات مهرّبة من إيران بينها الطائرات المسيّرة والصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في قصف مناطق داخل الأراضي السعودية.

وتحدثت مصادر عن وجود عناصر من حزب الله في صعدة المعقل الأساسي للحوثيين بشمال اليمن، بجهود إيران لمساعدة المتمرّدين على الصمود.

وسبق أن تحدث مسؤولون عن تقديم الإيرانيين وعناصر حزب الله العون للمليشيا الحوثية بشتى المجالات.

المشهد السياسي

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ومنها ما ذكره وزير السياحة، الدكتور محمد قباطي، وقال إن ن الذين يديرون المشهد السياسي في صنعاء هم من الإيرانيين وعناصر من حزب الله.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"- عن وزير السياحة قوله :"إن ما يتعرض له وزراء حكومة الانقلاب (غير المعترف بها دولياً) في صنعاء «يعد نموذجاً لطبيعة الإرهاب الذي يمارس عليهم».

وشبه قباطي الوزراء في حكومة الانقلابيين بالعناصر الخاملة، التي يملى عليها ما يصل إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يسيطر عليه الحوثيون مهدي المشاط، من توجيهات من مستشارين إيرانيين ومن عناصر حزب الله الذين اعتبرهم الوزير يديرون المشهد السياسي في صنعاء، مشيراً إلى أن الوزراء ليس لديهم أي قدرة في اتخاذ القرارات.

صرعى

ومن أبرز الأدلة على تدخل عناصر إيرانية ولبنانية من حزب الله الصرعى

وخلال الفترة الماضية، سقط صرعى من قيادات الحوثي و من بينهم عناصر إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني.

وسبق أن قالت وسائل إعلام "لقي عدد من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين مصرعهم خلال المعارك، وتم نقل جثثهم مع جثث قيادات الميليشيا إلى مستشفى شعارة في منطقة النظير بمديرية رازح بعد إخلائه من المرضى، ووضع حراسة مشددة عليه».