الكهرباء: جنرال الكتريك وماس القابضة توقعان اتفاقية لانجاز المرحلة الثالثة من محطة بسماية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن توقيع شركتي "جنرال الكتريك" و"ماس القابضة" اتفاقية لإنجاز المرحلة الثالثة من محطة بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأضافت الوزارة، أنه "بموجب الاتفاقية، ستقوم جنرال إلكتريك بتزويد ماس القابضة بأربع توربينات غازية من طراز 9F وأربع مولدات لتجهيز المرحلة الثالثة من المحطة"، مبينةً أن "شركة ماس القابضة ستقوم بتوريد الكهرباء الناجمة عن هذه التوسعة الجديدة إلى وزارة الكهرباء العراقية بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 20 عاماً".
من جهته قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب: "بصفتها أول مشروع مستقل لتوليد الطاقة الكهربائية في وسط العراق، ترسي محطة بسماية معايير جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في رفد شبكة الكهرباء العراقية".
وتعتبر المرحلة الثالثة من محطة بسماية أكبر منشأة جديدة لتوليد الطاقة لرفد شبكة الكهرباء الوطنية منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بتوليد 1.5 ميجاواط إضافية من الكهرباء بحلول عام 2021، على أن تتم إضافة أول 500 ميجاواط إلى الشبكة في العام المقبل، ومن المتوقع توظيف ما يصل إلى 1200 شخص لإنشاء المرحلة الثالثة من محطة بسماية.
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