هيئة الحج تباشر باستلام طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة عام 2021

باشرت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاحد، باستقبال طلبات تقديم السفر للفائزين بقرعة الحج لعام 2021 الى 2020.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح ,اليوم, ان " مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات بدأت اليوم باستلام طلبات الفائزين بقرعة عام 2021 الراغبين بتقديم سفرهم الى موسم حج العام المقبل 2020".
واكد ان "الهيئة ستستمر باستقبال طلبات التقديم لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10 /10 /2019".
واكد ان "الهيئة ستستمر باستقبال طلبات التقديم لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10 /10 /2019".
يذكر ان الهيئة حصلت على زيادة باعداد حجاجها في الاعوام الماضية من السلطات السعودية, مما دعاها الى ترويج طلبات تقديم السفر امام المواطنين الفائزين بقرعتها حصرا.
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