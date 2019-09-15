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افتتاح جسر بزيبز الكونكريتي الرابط بين الفلوجة وبغداد

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افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخنة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، اليوم، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد".

وأضاف المكتب، "رافق الحلبوسي باحتفالية الافتتاح عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار مسؤوليين محليين، فضلا عن ممثلة الامم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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