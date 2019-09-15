افتتاح جسر بزيبز الكونكريتي الرابط بين الفلوجة وبغداد

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.
وأضاف المكتب، "رافق الحلبوسي باحتفالية الافتتاح عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار مسؤوليين محليين، فضلا عن ممثلة الامم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت".
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