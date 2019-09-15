رويترز: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع

وأوقف الهجوم على "بقيق" و"خريص" نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط ولم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل.

وشنت 10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هجوما على المعملين المذكورين فجر امس السبت، ما ادى لتعطل نصف انتاج شركة ارامكو بحسب ماصرح به وزير الطاقة السعودي اليوم.

