اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً مهماً بعيداً عن أعين الاعلام

2019-09-15 | 11:49
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سيعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد قليل، اجتماعاً في مقره لبحث تفاصيل الاجتماع الاخير بين رئيسه عبد الخالق مسعود مع النجم الدولي السابق عدنان درجال في الدوحة، امس الاول.
وعقد واجتمع مسعود مع درجال برعاية رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في الدوحة أمس، حيث تضاربت الأنباء حول ما تمخض عنه الاجتماع.
ومن المقرر ان يكون اجتماع اتحاد الكرة، تمهيدياً لاجتماع الاتحاد مع درجال في وقت لاحق مساء اليوم، حيث من الاتحاد وسائل الاعلام من تغطية الاجتماع.
وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، امس السبت، بانه لم يبرم اي اتفاق مع النجم الدولي السابق عدنان درجال بالدوحة.
ومن المقرر ان يكون اجتماع اتحاد الكرة، تمهيدياً لاجتماع الاتحاد مع درجال في وقت لاحق مساء اليوم، حيث من الاتحاد وسائل الاعلام من تغطية الاجتماع.
وكان رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، قد اكد في حديث للسومرية نيوز، امس السبت، بانه لم يبرم اي اتفاق مع النجم الدولي السابق عدنان درجال بالدوحة.
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