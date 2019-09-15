تهديد إمدادات النفط وتمادي نتنياهو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجوم على إمدادات الطاقة بالسعودية، والسيسي: الإرهاب قضية "محورية" وتقف وراءها أجهزة مخابرات، ونتنياهو يتمادى ويترأس جلسة حكومته في غور الأردن الأحد، و"إيكواس" تخصص مليار دولار لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، وترامب يؤكد استعداد بلاده في دعم أمن السعودية.

وفي الاقتصاد تطالعون: 70 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وروسيا في 8 أشهر، والبيت الأبيض يؤكد التزامه بضمان وفرة النفط بعد الهجوم على أرامكوا، وقاعدة صناعة الحديد بالعالم على موعد مع المؤتمر السعودي الدولي للصلب.

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أما الرياضة فتقرأون: فالفيردي يبرز أهمية فوز برشلونة على فالنسيا قبل مواجهة دورتموند.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الرأي والرياضة والثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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