إيران تهدد: قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد قائد في مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الأحد، القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية، وذلك غداة تحميل واشنطن، طهران مسؤولية مهاجمة منشآت نفطية سعودية.

وقال أمير علي حاجي زاده، قائد ما تسمى القوة "الجوفضائية" في مليشيات الحرس الثوري: "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".

ونسبت وكالة تسنيم الإيرانية لزاده أيضا: "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".

وأمس السبت، أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.



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وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".



وفي اليوم ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.