العراق ينفي استخدام أراضيه لمهاجمة السعودية بطائرات مسيرة

نفى العراق، الأحد، استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، وذلك بعد يوم من هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء أن العراق "ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.

وأكد بيان الحكومة العراقية أنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، و"تتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانية والسياسية، وتهدد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدولي".

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وجدد العراق دعوته إلى التوجه لحل سلمي في اليمن، وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة، داعيا دول العالم، لا سيما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت عن مصدر مطلع على الحادث (لم تحدد هويته)، قوله إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الهجمات من المحتمل أن تكون من العراق.

واستند المصدر في روايته إلى "نفوذ طهران" في جنوب العراق القريب من المواقع السعودية المستهدفة من اليمن.