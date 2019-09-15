الان تتابع وزير الخارجية السعودي: فلسطين قضية مركزية لكل العرب.. وكل ممارسات الاحتلال باطلة ومرفوضة #عاجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الخارجية السعودي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. بحسب ما نقلت قناة “العربية”. وأضاف العساف: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. واستطرد: ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونطالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67. وشدد وزير الخارجية السعودي على وجهة نظر المملكة في قرارات الاحتلال، موضحا أن “الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض”.

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