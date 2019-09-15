تركيا تدين استهداف منشآت نفطية في السعودية

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

أدانت تركيا اليوم الأحد الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة “أرامكو” النفطية السعودية. وقالت الخارجية التركية، في بيان، :”ندين الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بواسطة طائرات مسيرة”.

وأكدت، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”، على “أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج”.