مصادر فلسطينية: الطائرة دون طيار التي أسقطتها الشعبية ليست إسرائيلية

الأحد 15 سبتمبر 2019
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن الطائرة دون طيار التي أُعلن إسقاطها في شرق قطاع غزة خان يونس، ليست إسرائيلية، ولكنها لحركة الجهاد الإسلامي، حسب ما نقل موقع "آي24 نيوز" الإخباري. وقالت مصادر للصحيفة العبرية حسب الموقع، إن عناصر من الجبهة أطلقوا النار على الطائرة لاعتقادهم أنها للجيش الإسرائيلي. وكانت كتائب "أبو علي مصطفى" الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت أمس إسقاط دون طيار لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، وقالت في بيان إن "قناصة الكتائب تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها، وسيُعلن الإسقاط بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي للكتائب".
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