نتنياهو لا يستبعد تعيين وزراء عرب في حكومته

الأحد 15 سبتمبر 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يستبعد تعيين وزراء عرب في حكومته. إلا أنه أكد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرت جزءاً منها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه يستبعد ضم القياديين في "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي، وأيمن عودة. وقال نتنياهو: "لا أستبعد فكرة تعيين وزراء عرب، ولكن أستبعدهما، الطيبي وعوده"، واستنكر استعداد حزب أزرق أبيض، المنافس الأبرز لحزب نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع، لضمهما لأي حكومة قد يشكلها الحزب. تجدر الإشارة إلى أن القائمة المشتركة تضم أحزاباً عربيةً في إسرائيل، وتطالب بالمساواة القومية والمدنية الكاملة للفلسطينيين، في إسرائيل.

