وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

الأحد 15 سبتمبر 2019
أعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، حافظ قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل شاذلية صباح اليوم الأحد. وكتب حافظ على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن أرملة الرئيس الراحل توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شاذلية توفيت في المستشفى العسكري بالعاصمة إثر أزمة صحية ألمت بها منذ أمس السبت. وتوفي السبسي في 25 يوليو(تموز) الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية التي بدأت في 2014، وتجري اليوم انتخابات رئاسية مبكرة.
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