انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

الأحد 15 سبتمبر 2019
فتحت مراكز الاقتراع في تونس اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وبدأ الاقتراع في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يستمر حتى السادسة مساءً. وتجري الانتخابات التي يتنافس فيها 26 مرشحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة، يشارك 70 ألف عنصر أمني و32 ألف عسكري في تأمينها، ويحق لنحو 7 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع. وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الهيئة تخصيص وقت مختلف لعدد من مكاتب الاقتراع في مناطق حدودية مع الجزائر بولايات القصرين، وسيدي بوزيد، والكاف، وقفصة لأسباب لوجيستية، وستفتح مراكز الاقتراع في تلك المناطق في العاشرة، وتغلق في الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.
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