خارجية باكستان استدعت دبلوماسيا أفغانيا وآخر من الهند بعد مقتل جنود وامرأة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​باكستان​ية محمد فيصل، في بيان، أنّ "الوزارة استدعت دبلوماسيًّا أفغانيًّا بشأن ​إطلاق نار​ صوب باكستان من مسلّحين من داخل ​أفغانستان​".

وكان قد أعلن ​الجيش​ الباكستاني "مقتل أربعة جنود باكستانيين في هجومين منفصلين نفّذهما مقاتلون في المناطق القبلية وتحديدًا في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان".

وتتكرّر الاتهامات المتعلّقة بإطلاق النار من على جانبي الحدود الأفغانية الباكستانية ومن القوات الهندية والباكستانية، عبر خط قديم لوقف إطلاق النار بين شطري إقليم ​كشمير​ ذي الأغلبية المسلمة.