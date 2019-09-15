الحكومة العراقية نفت استخدام أراضي البلاد لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أنّ "العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، ويؤكّد التزامه ​الدستور​ي بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

ولفت في بيان، إلى أنّ "​الحكومة العراقية​ ستتعامل بحزم ضدّ كلّ من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكّلت لجنة من الجهات العراقيّة ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدّات"، مبيّنًا أنّ "العراق يدعو جميع الجهات إلى التوقّف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبّب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت".

وأوضح المكتب أنّ "الحكومة العراقية تؤكّد أنّها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أنّ التصعيد والحلول العسكرية تعقّد الأوضاع الإنسانيّة والسياسيّة، وتهدّد أمننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".