وزيرة داخلية بريطانيا: جونسون ملتزم بالتوصل إلى اتفاق للخروج من اتحاد أوروبا

أكّدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، في تصريح إذاعي، أنّ "رئيس الوزراء بوريس جونسون ملتزم التزامًا كاملًا بالتوصّل مع الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق لخروج بريطانيا من عضوية التكتل".
وكان قد أعلن جونسون أنّ "هناك تقدّمًا هائلًا جار إحرازه للتوصّل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)"، موضحًا "أنّني عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقًا إدخال أيّ تعديل على اتفاق الانسحاب، ولكنّهم تراجعوا في هذا الشأن، ويجري حوار جيّد جدًّا حول طريقة معالجة مشاكل حدود إيرلندا الشمالية".
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