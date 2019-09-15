إخماد حريق أعشاب في حارة صخر وآخر شب داخل شقة سكنية في برج البراجنة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​حارة صخر​ - ​كسروان​". وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى وامتدّ ليطال شرفة شقةٍ تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في ​برج البراجنة​ - ​بيروت​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط".

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