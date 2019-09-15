إخماد حريق أعشاب في حارة صخر وآخر شب داخل شقة سكنية في برج البراجنة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في حارة صخر - كسروان".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى وامتدّ ليطال شرفة شقةٍ تقع في الطبقة الثانية من أحد المباني السكنية في برج البراجنة - بيروت، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط".
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