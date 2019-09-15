حنكش: التهجم علينا بالشخصي لا يليق بما أوصانا به بشير الجميل

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى "أنّنا نتمنّى ارتقاء النقاش في المضمون واحترام آراء بعضنا على اختلافها". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التهجّم علينا بالشخصي لا يليق بما أوصانا به رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​: "قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة"، ولم يقل لنا أنّها تؤلم البعض". وأكّد "أنّنا لن ننحدر لهذا المستوى وسنستمرّ بمعركتنا ضدّ سلطة ​المحاصصة​"، مشدّدًا على أنّه "لا تعنينا الأحجام ولا المكتسبات الآنيّة".

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