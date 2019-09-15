الصمد طالب الجيش بترسيم الحدود بين قضاءي الضنية وبشري

طالب النائب ​جهاد الصمد​ مديرية الشؤون الجغرافية في ​الجيش اللبناني​ بـ"ترسيم الحدود بين قضاءي ​الضنية​ وبشري، من أجل إنهاء الخلاف بينهما حول ملكية ​المشاعات​، وتحديدا ​القرنة السوداء​ ومحيطها"، مؤكدا في المقابل أن "حقنا مقدس مثل حق غيرنا، ونحن لن نسمح لأحد أبدا أن يفكر في أن يأخذ حبة تراب من أرض بشري إذا كانت لأهل بشري، أو حبة تراب من الضنية إذا كانت لأهل الضنية".

وأكد الصمد "انا لسنا خائفين من رسم الحدود بين الضنية وبشري، وهنا نؤكد أن الجرد مفتوح أمام الكل ولا يمكن إقفاله بوجه أحد، وكما لا نريد أن ندخل بشري معتدين نرفض أن يدخلوا إلى الضنية معتدين. نحن نفتخر أنه أيام الحرب لم ينقطع تجار ومزارعو الضنية عن تجار ومزارعي بشري، علاقتنا عميقة وعريقة مع بشري، ولا نسمح أن تهتز".