المعلوف: يحاولون طمس حقيقة وجود 622 معتقلا لبنانيا بسجون سوريا لكن لا يموت حق وراءه مطالب

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، على أنّهم "يحاولون طمس حقيقة وجود 622 معتقلًا لبنانيًّا في السجون السورية، لكن لا يموت حقّ وراءه مُطالب".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "لهم ولكلّ معتقل بطريقة تعسفيّة ألف تحيّة وتحيّة".