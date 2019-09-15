رد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ على مواقف رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ الاخيرة، سائلا اياه "لماذا هذا الكم من الحقد والاتهامات المبطنة ومن منبر غال على ذاكرتنا وقلوبنا‬؟ ‫نختلف في ال​سياسة​ والمؤسف انك تستغل مكان استشهاد ​بشير الجميل​ لاستهداف ​القوات​ بدل الدعوة الى وحدتنا كما فعل نجله نديم"، مشيرا الى "أننا لا نجلس أصلاً على كراسٍ بل نقاتل في مواقعنا ونموت ونحن واقفون ولا نتراجع"‬.

‫⁦

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان لسامي الجميل: المؤسف انك تستغل مكان استشهاد بشير الجميل لاستهداف القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.