اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الإستهداف الإيراني لشركة ​أرامكو​ ​السعودية​ تطور خطير وتصعيد لا يطال المملكة فقط بل المنطقة بأكملها. العرب مدعوون الى التضامن والحزم لمواجهة هذا الشر المتفلت. توازن القوة يضع حدا لأوهام القوة."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الاستهداف الايراني لشركة ارامكو تطور خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.