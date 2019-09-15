الراعي: بالتضامن والمحبة نتغلب على الصعاب ونحقق المعجزات
أقام راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في صالة رعية مار اسطفانوس في بلدة لحفد مأدبة عشاء تكريمية على شرف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة زيارته البلدة وتدشين دار المطرانية بعد اعادة ترميمها.
ونوه الراعي في كلمته بهذا "الانجاز الذي تحقق بتضامن اصحاب الارادات الخيرة"، مؤكدا انه ب "التضامن والمحبة نتغلب على كل الصعاب ونستطيع تحقيق المعجزات"، معربا عن "سروره وفرحه في كل مرة يزور فيها هذه الابرشية "التي اصبحنا واياها عائلة واحدة منذ ان كان مطرانا على ابرشيتها".
من جهته رحب المطران عون بالبطريرك الراعي في الابرشية "التي احبته واحبها منذ ان كان مطرانا عليها لمدة 25 عاما ولا تزال"، مشيرا الى "الانجازات التي تحققت في الابرشية على الصعد الروحية والكنسية".ولفت الى "التعاون القائم بين المطرانية والمؤسسات الاجتماعية والحركات الرسولية والمجلس البلدي والاختياري في بلدة لحفد".
وراى عون ان "الكنيسة تكون دائما قوية بتضامن ابنائها جميعا، وانا كمطران لهذه الابرشية اشعر بالقوة عندما اشعر بهذا التضامن في كل عمل نقوم به على الصعد كافة".
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