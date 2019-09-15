أحمد الحريري: العمالة لإسرائيل لن تكون يوما وجهة نظر والوطن يلفظ الخونة

أكّد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أنّ "العمالة لإسرائيل لن تكون يومًا وجهة نظر. الوطن يلفظ الخونة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أيّ ضمانات أو تفاهمات تسقط أمام عذابات اللبنانيين وكرامتهم الّتي لا يمكن لأحد الدوس عليها، مرّتين".
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