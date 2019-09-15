دان عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​ "الاعتداء الذي طاول ​السعودية​ مستهدفًا منشآت نفطية حيوية"، معتبرا ان "هذا الاعتداء يصب في خانة الأعمال الإرهابية عبر قصف المطارات المدنية ومواقع اقتصادية"، مذكرًا أن "الغالبية من ال​لبنان​يين تقف إلى جانب السعودية التي نجدها في كل المحطات والظروف الاستثنائية إلى جانب لبنان".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طعمة: الاعتداء الذي استهدف السعودية يصب في خانة الأعمال الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.