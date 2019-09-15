الحريري دان الاعتداء على منشأتي نفط بالسعودية: نهيب بالعرب التضامن لدرء المخاطر

أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عن إدانته "الاعتداء الّذي استهدف منشأتي نفط لشركة "أرامكو" في السعودية"، ورأى فيه "تصعيدًا خطيرًا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة".
وشدّد على أنّ "هذا العدوان يرتّب مسؤوليّات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍّ لكلّ أدوات العدوان والإرهاب الّتي تجتاح البلدان العربية وتعرّض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبّط في صراعات متنقّلة". ولفت إلى "أنّنا في لبنان نؤكّد تضامننا مع السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكلّ الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر الّتي تتهدّد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".
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