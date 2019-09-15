الحريري دان الاعتداء على منشأتي نفط بالسعودية: نهيب بالعرب التضامن لدرء المخاطر

أعرب رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، عن إدانته "الاعتداء الّذي استهدف منشأتي نفط لشركة "أرامكو" في ​السعودية​"، ورأى فيه "تصعيدًا خطيرًا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة".

وشدّد على أنّ "هذا العدوان يرتّب مسؤوليّات كبيرة على ​المجتمع الدولي​، لوضع حدٍّ لكلّ أدوات العدوان و​الإرهاب​ الّتي تجتاح البلدان العربية وتعرّض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبّط في صراعات متنقّلة". ولفت إلى "أنّنا في ​لبنان​ نؤكّد تضامننا مع السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف ​الخليج العربي​ والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكلّ الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر الّتي تتهدّد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".