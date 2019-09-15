الخارجية: المواطن حسن جابر سيعود من إثيوبيا إلى الغابون ولاحقا الى لبنان

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان أنه بعد إستدعائها للقائم بالأعمال الإثيوبي في ​بيروت​ يوم الجمعة الواقع فيه 13/9/2019، بناء على توجيهات وزير الخارجية جبران باسيل "وبعد استمهاله حتى يوم غدٍ الإثنين في 16/9/2019، لكشف ملابسات إعتقال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار أديس أبابا مساء السبت الفائت، ولإزالة الغموض والتعتيم اللذين يلفان هذه الواقعة الهجينة؛ وبعد الجهود المبذولة، لاسيـما مع سفارتنا لدى جمهورية ​الغابون​ الصديقة مع السلطات في ليبرفيل، ولبعثتنا لدى جامعة الدول العربية، أُفدنـا صباح اليوم بأن السطات الإثيوبية قد أفرجت عن السـيد جابر، على أنه سيعود من ​إثيوبيا​ إلى الغابون حيث نتـرقّب عودته سـالماً حـراً وآمـناً، ومنها لاحقاً إلى لبنان".

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