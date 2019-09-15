شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: المصريون يثقون فى رئيسهم.. ولن نلتفت لأبواق الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة الذي عقد أمس، اتسم بالمصداقية والشفافية والمصارحة، إضافة إلى أنه كان حاسماً وواضحا خلال حديثه عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع.

وقال بيان للحزب ، اليوم الأحد، إن المصريين جميعاً يثقون ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووطنيته وإخلاصه لمصر وشعبها، ولم يلتفتوا للأبواق الكاذبة التابعة للجماعات الإرهابية التي تريد زعزعة ثقة المواطنين في رجال القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية صمام الأمان للمنطقة بالكامل وليس لمصر وحدها، ولهذا تريد الجماعات الإرهابية بمنصاتها الألكترونية وإعلامها الكاذب تشويه الصورة للمصريين فى رئيسهم وجيشهم، وأن الرئيس السيسي ماض على العهد الذى قطعوه على نفسه من أجل بناء مصر الحديثه ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره".